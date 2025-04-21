Yenidoğan çetesinin yargılandığı duruşma ertelendi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 20:14

Güncelleme: 21.04.2025 - 20:14

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4. duruşmada, düzenlenen yeni iddianame ile dava dosyasına dahil olan tıbbi sekreter Senanur Ünlü savunma yaptı.

Sanık Ünlü ağlayarak yaptığı savunmasında "Yeni evlenmiştim ve paraya ihtiyacım vardı. Yeni doğan yoğun bakımında işe başladım. Sadece 10 ay çalışma sürem var. Bu 10 ayın son 3 ayında Fırat Sarı, İlker Gönen ve Hasan Basri Gök geldi. Ben ilk 7 ay ne iş yaptıysam son 3 ayda da o işi yaptım. Doktorların istediği tetkikleri sisteme işleme işini yaptım. Hemşire Hasan Basri’nin yaptığı tetkikleri sisteme işledim. Epikrizler konusunda herhangi bir bilgim yok. Ben doğum iznine ayrıldığım dönemde yardım istediler. Ben yardım etme amacıyla sadece bir gün mesai yaptım. Fırat Sarı bunun karşılığında benim hesabıma ücret attı. Hesap hareketimdeki para buna ilişkindir. Yeni doğum yapmış bir anneyim. 1 yaşında çocuğum var ve içerideyim. Çok zor durumdayım. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Hiçbir alakam yok" dedi.

"DOKTOR SÖYLÜYORDU..."

Sanık Aslı Alemdağ ise, "Reyap Hastanesi’nde bir dönem çalıştım. Yeni doğan yoğun bakım servisinde tıbbi sekreter olarak çalıştım. Doktor söylüyordu hastaların girişlerini yapıyordum. Hastaların dosyalarını düzenliyordum. 2 çocuğum var. Onlardan aylardır mahrumum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"BEN YAPMADIM"

Özel Avcılar Hospital’de tıbbi sekreter olarak çalışan tutuklu sanık Gözde Polat savunmasında, "Tıbbi sekreter olarak 15 ay çalıştım. Bana ne derlerse onu yaptım. Benim karar alma verme yetkim yoktu. Yeni doğan yoğun bakımında doktorların benden istediği laboratuvar tetkiklerinin barkodlarını çıkarırdım. Epikriz raporlarını da hastane sistemine yüklerdim. Bu raporların SGK’ya faturalandırmasını yapan başka personeller vardı. Ben yapmadım. Hastanenin maili üzerinden Hasan Basri Gök bana bu epikrizleri gönderirdi. Sonra aleyhimde beyanda bulunup epikrizi benim de yazdığımı söylemişler ama ben böyle bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

Sanık savunmalarının ardından duruşma 2. oturumuna devam edilmek üzere yarın saat 10.00’a ertelendi.