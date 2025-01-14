Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı: Duruşma ertelendi!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:17

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:22

İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para almak için yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 26'sı tutuklu 47 sanığın, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ikinci duruşmanın ikinci gününde devam edildi.

Tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

REDDİ HEYET TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ İÇİN ÜST MAHKEME YOLU

Davanın ikinci duruşmasının ilk gününde sanık avukatları, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek reddi heyet talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebin, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek reddetti. Talepte bulunan sanık avukatı ise, mahkemenin ret kararına karşı üst mahkeme olan Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini ve bu nedenle duruşmaya ara verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, üst mahkemenin kararını açıklamasının beklenmesine karar vererek, bu aşamada tanıkları dinlemeyeceğini ve usul gereği tutuklu sanıkların, tutukluluğa ilişkin beyanlarını alacağını bildirdi.

Duruşma savcısının, sosyal medyadan herkese açık bir şekilde soruşturma savcısıyla fotoğraf paylaşması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, savcının dosyadan el çektirilmesini talep eden sanık avukatlarının bu talebi de başsavcılıkça reddedildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile bazı tutuklu sanıkların beyanları alındı.

Bugün devam edilen ikinci duruşmada dün beyanı alınamayan bazı tutuklu sanıklar ile avukatlarının, tutukluluğa ilişkin beyanları alınacak.

FIRAT SARI'NIN YENİ AVUKATINDAN ERTELEME TALEBİ

Tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Sinan İnan duruşma başladığında söz alarak, dünkü duruşmada olmadığını, müvekkilinin müdafisi olmadan beyanının alındığını, bunun da usule aykırı olduğunu belirterek, dosyayı yeni aldığını ve içeriğini bilmediğini belirtti. Sarı'nın avukatı İnan, dosyayı inceleyebilmek için duruşmanın makul bir süreyle ertelenmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, avukat İnan'a tutukluluğa ilişkin beyanda bulunup bulunmayacağını sordu. İnan ise dün yapılan heyetin reddi talebi hakkında mahkemenin kararının ne olduğunu sordu. Başkan ise avukata, "Duruşmayı takip etseydiniz" şeklince cevap verdi. Mahkeme başkanının bu cevabı üzerine avukat ile başkan arasında tartışma yaşandı. Avukatın ısrarı üzerine mahkeme başkanı, dünkü talebi reddettiklerini ve değerlendirilmesi için üst mahkemeye iletildiğini söyledi. Avukat ile başkan arasındaki tartışma devam ettiği sırada duruşma savcısı söz alarak, avukatın vekalet belgesi olmadığı için sanıktan şifahi olarak avukatı olduğuna ilişkin beyan alınmasını talep etti. Başkan, savcının talebini kabul etti.

SARI'NIN AVUKATI POLİS ZORUYLA SALONDAN ATILDI

Sarı'nın avukatı, bu kez mahkeme başkanına, "Siz duruşmaya hükmedemediğiniz için iddia makamı size yetişti" dedi. Mahkeme başkanı tartışma sırasında Fırat Sarı'nın avukatını, tutukluluğa ilişkin beyanda bulunmayacaksa CMK uyarınca salondan atacağı konusunda uyardı. Avukat ise itirazına devam etti. Mahkeme başkanı bunun üzerine Fırat Sarı'nın avukatının salondan çıkarılmasına karar verdi. Karar üzerine adliye polisi savunma makamında bulunan avukatın plduğu tarafa yürüdü. Salondan çıkmak istemeyen avukat, başkanın kararına itiraz etti. Diğer sanıkların avukatları da, "Bu yaptığınız savunmaya baskıdır" diyerek tepki gösterdi. Sarı'nın avukatı, tüm tepkiler üzerine polis zoruyla salondan atıldı.

Fırat Sarı'nın avukatı Sinan İnan duruşma salonundan çıkarıldıktan sonra mahkeme, tutuklu sanıkların avukatlarından, müvekkillerinin tutukluluk hallerine ilişkin beyanlarını aldı.

SANIK AVUKATINDAN CHP'Lİ ŞAHBAZ'A TEPKİ

Tutuklu sanık İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, müvekkilinin tutukluluğuna ilişkin verdiği beyanda, mahkemenin hiçbir taleplerini kabul etmediğini ve kime hizmet ettiklerini bilmeden yargılama yaptıklarını ifade ederek, CHP MYK üyesi ve CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz'ın yaptığı açıklamasına değinerek, "Zeliha Aksaz Şahbaz, dün sanıklar için 'Bebek katilleri, bebeklerimizi katlettiler' diyor. Utanarak söylüyorum, kendisi hekim. Kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman. 2008'de Ankara’daki Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 15 gün içinde 27 yenidoğan bebek öldü. O zaman bebekleri düşünen, seven gazeteciler yok muydu? Zeliha hanımın kendisi bu hastanede çalıştı. Bebek ölümlerinin enfeksiyondan olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"MÜVEKKİLİN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANANA KADAR TAHLİYE TALEP ETMİYORUM"

Avukat Mantar, "Kadan bebek oraya nasıl gitti diye soruyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde Kadan bebek 22 saat beklemiş. 22 saat boyunca. Sayın Kadan'ın avukatları da bilmiyordu. 'İhmalden öldü, ihmal olmasa yaşayabilirdi' deniliyor ama bebek 22 saat sonra hastaneye geldi. Kaçıncı saatte öldü? 25'inci saatte" dedi. Beyanını tamamlayan avukat Aydın Mantar, "Müvekkilimin can güvenliği sağlanana kadar tahliye talep etmiyorum. Ben sadece bu insanların adil yargılanmalarını istiyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanıkların avukatları ile haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların avukatlarından tutukluluk ve yakalamaya ilişkin beyanlarını alan mahkeme, ara kararını açıklamak için duruşmaya bir buçuk saat ara verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim taleplerinin reddedilmesi üzerine yapılan itiraz nedeniyle, bu talebin değerlendirilmesi için dosyanın üst mahkeme olan Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve yakalama kararı bulunan firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.