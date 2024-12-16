'Yenidoğan Çetesi' kapsamında kapatılmıştı... Eski bakan Müezzinoğlu'nun hastanesi Avcılar Hospital'a saldırı: Kapısı ve camları kırıldı!
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital’a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri süren alkollü bir şahıs, hastanenin camlarını kırdı, duvarına arabayla çarptı. Şahıs gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Avcılar’da bu sabah saatlerinde, Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli erkek, alkol içtikten sonra hastane önüne geldi.
ARACIYLA ÇARPARAK HASTANE DUVARINA ZARAR VERDİ
Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı. Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi.
Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın kapıyı tekmelemesi ve aracı ile çarpması yer aldı.
Etiketler: #Yenidoğan çetesi #yenidoğan
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