'Yenidoğan Çetesi' skandalını ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin'den ilk mesaj: 'Aynı yolda devam edeceğiz'

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması sürerken, olayın peşine düşen ve makamında ölümle tehdit edilen savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

'Yenidoğan Çetesi' skandalını ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin'den ilk mesaj: 'Aynı yolda devam edeceğiz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 08:46

Yeni doğan bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanması ve çok sayıda bebeğin ölümüne yol açan 'Yenidoğan Çetesi' Türkiye'nin gündemine oturdu.  22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin 'çete' soruşurmasında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e kendisine yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunuldu.

Savcı Engin, tehdit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izlemişti.

"TÜRK DEVLETİNİN BİZE VERDİĞİ VAZİFEYİ..."

Savcı Engin, sosyal medya hesabından, “Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.


Etiketler: #Yavuz Engin #Yenidoğan çetesi #yenidoğan

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