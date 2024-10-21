DEM Parti'den Sağlık Bakanlığı önünde 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: 'İl Sağlık Müdürüyken o koltukta uyuyor muydun?'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:02

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:02

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, en az 12 bebeğin ölümüne sebep olmakla suçlanan "Yenidoğan Çetesi"ne dair Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu istifaya çağıran vekiller, "İl Sağlık Müdürüyken o koltukta uyuyor muydun?" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, yaşananları “Dehşeti yaşıyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Koçyiğit, “Çürümenin ve kokuşmanın geldiği boyutu göstermesi açısından çok önemli. AKP hükümeti, sağlıkta dönüşüm politikalarını hayata geçirdiği zaman da; Programının sağlıkta yıkım olduğunu, kamu sağlığının tasfiye edildiği, halk sağlığının araçsallaştırılacağını, piyasaya açık hale getirileceğini, hastanelerin ticarethane, hastaların müşteri haline geldiği bir sistemde halkın sağlık hakkının korunamayacağını sıkça anlattık” ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK BAKANI İSTAFA ETMELİ’

AK Parti’nin sağlık sisteminin insanı meta olarak gördüğünü savunan Koçyiğit, “O piyasacı anlayışla hastayı müşteri, insanı meta olarak gören anlayışın sonucunda 12 bebek katledildi. Neden birileri daha çok para kazansın diye, 12 bebeğin yaşamına kast edildi? Büyük hastaneler yapanlar, kamu kaynaklarını şehir hastanelerine ve garantili oto yollara, köprülere harcayanlar bu sürecin sorumlusudur. AKP hükümeti, 12 bebeğin yaşamını yitirmesinden, katledilmesinden sorumludur. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu katliamdan sorumludur ve derhal istifa etmelidir” dedi.