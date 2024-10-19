Nijeryalı aile de 'Yenidoğan Çetesi' mağduru olmuş: 'Her gün 10 bin lira ödüyordum!'

Sağlıkta yaşanan "Yenidoğan Çetesi" skandalının üyeleriyle ilgili her gün yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Nijeryalı bir aile de bebeklerinin çete üyeleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Günlük her gün 10 bin lira ödediğini söyleyen baba, yaşananları tek tek anlattı.

Nijeryalı aile de 'Yenidoğan Çetesi' mağduru olmuş: 'Her gün 10 bin lira ödüyordum!'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 16:10

Liderliğini doktor Fırat Sarı’nın yaptığı "Yenidoğan Çetesi", toplam 12 bebeğin hayatını kaybetmesi sebebiyle suçlanıyor.

22 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni mağdurlar ise çıkmaya devam ediyor.

NİJERYALI AİLE DE MAĞDUR OLMUŞ

Ekol TV’den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Nijeryalı aile de 5 aylık bebeklerini çeteye kurban verdi.

Çete ile yaşadıklarını anlatan Nijeryalı baba, çocuğu için sürekli kendilerinden para istediklerini ve bebeklerine doğru tedaviyi uygulamadıklarını söyledi.

Baba, "Karım her gün ağladı, ben her gün ağladım. Çocuğumu ne zaman görsem ağladım. Her gün 10 bin lira ödüyordum, bizi başka hastaneye de sevk etmediler" diye konuştu.

Mağdur baba, "O kadın sürekli paranın peşindeydi, ben de verdim. Bizim için çok zordu" dedi.


Etiketler: #Nijerya #Yenidoğan çetesi #yenidoğan

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