Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bu gece kapalı olacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle bu gece hizmet verilemeyeceği bildirildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bu gece kapalı olacak
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AA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:30

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi’yi 4 Mayıs Pazar’a bağlayan gece boyunca gece metrosu hizmeti verilemeyeceğini duyurdu.s

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir."

Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu. 


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