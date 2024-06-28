Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

AA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 07:41
Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.


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