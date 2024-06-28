Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.
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