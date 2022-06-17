Yenikapı - Hacıosman metro hattında teknik arıza: Seferler aksadı

17 Haziran 2022 Cuma, 12:32

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Arıza nedeniyle ise metro duraklarda yoğunluk oluştu.



