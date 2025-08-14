AKP'nin 24. kuruluş yıldönümü programında sahneye çıkıp bir konuşma yapan Özlem Çerçioğlu ile birlikte Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da AKP saflarına katıldı. Peki, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan kimdir? Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan AKP'ye geçti mi?

MALİK ERCAN KİMDİR?

Malik Ercan, 1972 yılında Yenipazar'da doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Yenipazar'da tamamladı. 1993-2009 yılları arası sürücü kursu işletmeciliği yapan Ercan, aynı zamanda 2004 yılından bu yana da yetkili sigorta acenteciliği yapmaktadır. Ercan, 2014-2019 ve 2019-2024 yıllarında Yenipazar ve Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarında görev yapan Ercan, evli ve iki çocuk babasıdır.