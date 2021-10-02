Yenişafak yazarı AKP seçmeninin 3 memnuniyetsizliğini yazdı: 'Reis yalnız kaldı...'

02 Ekim 2021 Cumartesi, 11:10

İsmail Kılıçarslan, "İbriğin sapını kimler tutuyor?" başlığı ile yazdığı yazıda AKP'li seçmendeki memnuniyetsizliği yazarak muhalefet partilerinin söylem üstünlüğünü ele geçirdiğini söyledi.

"Çanakkale Köprüsü bir karton bardak kadar neden etkileşim almadığını" söyleyen Kılıçarslan, "AK Parti seçmeninin hizmete doyduğu ve artık projeler karşısında heyecanlanmadığı gerçeği çıkıyor karşımıza" dedi. Kılıçarslan, AKP tabanındaki memnuniyetsizliğin kulak arkası edildiğini ifade etti.

AKP'li yazar İsmail Kılıçarslan, AKP tabanında oluştuğunu iddia ettiği 3 memnuniyetsizliği şöyle sıraladı:

1- 'Ekonomik hal':

"Kendi ekonomisinin daraldığını hisseden vatandaş kendi derdine düşüyor. Kaldı ki “market lobisi” söyleminin de toplumda belirgin bir karşılık bulduğu söylenemez. Vatandaş doğrudan cebindeki paranın hem bollaşmasını hem de satın alma gücünün kuvvetlenmesini istiyor ki bu da en doğal hakkıdır."

2- 'Reis yalnız kaldı...':

"İkinci büyük memnuniyetsizlik ise doğrudan AK Partili kadroların inisiyatif almadıklarına, Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunu anlamadıklarına, onun işini kolaylaştırmadıklarına dair yaygın kanaat. Bu kanaat haklıdır ya da değildir onu bilemem ama AK Parti’ye gönül vermiş insanlarla konuştuğunuzda derhal bu meseleden açıyorlar bahsi. 'Reis yalnız kaldı' ile başlayıp 'Allah Tayyip Beye uzun ömürler versin' duası ile bitiriyorlar. Arada ise 'isimleri her seferinde değişen' bir dünya bakan, vekil, belediye ya da teşkilat başkanı ismi sıralıyorlar kızgınlıkla."

3- 'Orta sınıf CHP'nin iktidara gelmesini istiyor':