Yer: Adana... Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu: 'Burada elim ayağım titredi'

Adana’da dün çıkan fırtınana bir çocuk devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:38
Yer: Adana... Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu: 'Burada elim ayağım titredi'
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Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde 13 yaşındaki Çınar Karskaya, cips almak üzere bakkala gitti. Aniden bastıran yağmurun ardından çıkan fırtınada bakkalın önünde bulunan cips standı hareketlendi.

Küçük Çınar’ın standı kontrol altına almak istediği sırada bakkalın yanında bulunan ağaç ortadan ikiye ayrılarak çocuğun birkaç metre ötesine düştü.

Korku dolu anlar yaşayan çocuk kendisini dükkanın içerisine atarken, esnafın ailesine haber vermesi üzerine zorlukla sakinleşti.

"İÇERİYE GİREREK AĞLAMAYA BAŞLADIM"

O anları anlatan Çınar Karskaya, "Cips standını çekiyordum. Tam çektim, o esnada ben çekerken rüzgar standı devirdi. Ben de tam tekrar kaldırmak isterken ağaçtan haberim yok, ağaç birden düştü. Benim burada elim ayağım titredi. Sonra marketçi Osman abi dükkandan çıktı. Ben cips almaya gelmiştim. Beni içeri gönderdiler. Ben içeriye girerek ağlamaya başladım, elim ayağım titriyordu" dedi.


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