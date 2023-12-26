Yer Adana... Silah gösterip masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:16

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:22

Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde tekel bayisine giren Mahsuni Kartal, işyeri sahibinden 1 paket sigara istedi.

İşyeri sahibinin sigara paketini verdiği Kartal, parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti. Olumsuz yanıt alan Kartal, daha sonra belindeki tabancasını gösterip tekrar yerine koydu.

İşyeri sahibiyle bir süre tartışan Kartal, ardından masadaki paketten 2 sigara alıp tekel bayisinden çıktı.

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartal'ı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.