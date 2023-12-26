Yer Adana... Silah gösterip masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı

Adana'da girdiği tekel bayisinin sahibine tabanca çekip borç sigara almak isteyen Mahsuni Kartal (25) olumsuz yanıt alınca masada duran paketten 2 tek sigara alıp kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:16
Abone Ol google-news

Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde tekel bayisine giren Mahsuni Kartal, işyeri sahibinden 1 paket sigara istedi.

İşyeri sahibinin sigara paketini verdiği Kartal, parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti. Olumsuz yanıt alan Kartal, daha sonra belindeki tabancasını gösterip tekrar yerine koydu.

İşyeri sahibiyle bir süre tartışan Kartal, ardından masadaki paketten 2 sigara alıp tekel bayisinden çıktı.

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartal'ı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.


Adana Sigara Tekel bayisi tabanca

İlgili Haberler

Trafikte tartıştılar, tabanca ile katletti!

Trafikte tartıştılar, tabanca ile katletti!
Gaziantep'te kan donduran olay... 'Beyran'ın fiyatını fazla bulan müşteri restorana tabancayla ateş etti

Gaziantep'te kan donduran olay... 'Beyran'ın fiyatını fazla bulan müşteri restorana tabancayla ateş etti
Boş sanılan tabancayla 'şakalaşırken' arkadaşını vurup öldürdü

Boş sanılan tabancayla 'şakalaşırken' arkadaşını vurup öldürdü

En Çok Okunan Haberler