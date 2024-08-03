Yer: Afyonkarahisar... Cephaneliğe yetecek kadar ruhsatsız silahla yakalandı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 12:26

Güncelleme: 03.08.2024 - 12:26

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesi Serban beldesinde ikamet eden S.Ç.’nin sosyal medya üzerinden silah satmaya çalıştığını tespit etti.

Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 6 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 5 tabanca, silah şarjörleri, silah parçaları ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan S.Ç.’nin yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan 3 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.