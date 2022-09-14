Yer: Aksaray.... Bitkin halde bulunan leylek, tedaviye alındı
Aksaray'da bitkin halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına döndü. Leyleği tedavisi 5 günlük bir sürede tamamlandı.
Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuz Gölü havzasındaki rutin kontrolleri sırasında ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan bir leyleği yol kenarında buldu.
HERHANGİ BİR YARASI YOK
Jandarma ekipleri uçamayan ve herhangi bir yerinde yarası bulunmayan leyleği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.
Leylek, beş günlük tedavisinin ardından Tuz Gölü havzasına bırakıldı.
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