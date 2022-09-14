Yer: Aksaray.... Bitkin halde bulunan leylek, tedaviye alındı

Aksaray'da bitkin halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına döndü. Leyleği tedavisi 5 günlük bir sürede tamamlandı.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:53
Yer: Aksaray.... Bitkin halde bulunan leylek, tedaviye alındı
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Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuz Gölü havzasındaki rutin kontrolleri sırasında ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan bir leyleği yol kenarında buldu.

HERHANGİ BİR YARASI YOK

Jandarma ekipleri uçamayan ve herhangi bir yerinde yarası bulunmayan leyleği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.

Leylek, beş günlük tedavisinin ardından Tuz Gölü havzasına bırakıldı.


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