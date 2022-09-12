Yaralı leylekler tedavi edildi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Denizli’de iki leyleğin bitkin halde durduğunu fark eden yurttaş, yanlarına gittiğinde yaralı olduklarını gördü.

Aracına aldıkları leyleklerin karnını doyuran yurttal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gitti.

Burada tedavisine başlanılan leylekler, kısa sürede sağlıklarına kavuştu. Sonrasında Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesinde halkalama işlemleri tamamlanan leylekler, doğal yaşam alanına bırakıldı.