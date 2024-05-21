Yer Antalya... Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde polisin dur uyarına uymayan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 09:59
Yer Antalya... Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Kumluca İlçe Merkezinde gece saat 23.30 sıralarında trafik kontrol uygulamasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 07 FH 507 plakalı bir otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Şehir içinde yaşanan kısa bir kovalamanın ardından otomobil ilçe dışına çıkarak Karacaören Mahalle yoluna girdi. Polisleri peşinden 15 kilometre getiren otomobil, Karacaören Mahallesi Çayağzı mevkiine geldiğinde virajı alamadı ve yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Olayı gören polis ekipleri 112 acil hattını aradı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 07 FH 507 plakalı otomobilde bulunan şoför Murat U., beraberindeki Hüsne Elmas ve yabancı uyruklu Heyse Muhammet yaralandı.

Yaralıları kurtarmak için ekipler ve Karacaören Mahalle halkı seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda yaralılar, 100 metrelik uçurumun dibinden halatlar yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobili kullanan Murat U.’nun alkollü ve ehliyeti bulunmadığı için polisten kaçtığı belirtildi.



Antalya haberleri polis haberleri

İlgili Haberler

Sarıyer’de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Sarıyer’de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan araştırma: Her 10 polisten 3'ü intihar etmeyi düşünüyor!

Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan araştırma: Her 10 polisten 3'ü intihar etmeyi düşünüyor!
Polisten kaçtılar, drone kamerasına yakalandılar

Polisten kaçtılar, drone kamerasına yakalandılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu

Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu
Kamu-Sen çalışanların haklarını budayan tasarruf paketi maddelerine karşı harekete geçti: Emekçiden iptal davası

Kamu-Sen çalışanların haklarını budayan tasarruf paketi maddelerine karşı harekete geçti: Emekçiden iptal davası
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
İzmir’de belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

İzmir’de belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor

Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor