Yer: Avcılar... Börekçiden bilgisayar çaldı, kayıplara karıştı

İstanbul Avcılar’da gece geç saatte camı kırarak girdiği börekçiden dizüstü bilgisayar çalan hırsız güvenlik kamerası ile görüntülendi.

DHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 09:29
Yer: Avcılar... Börekçiden bilgisayar çaldı, kayıplara karıştı
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Gümüşpala Mahallesi’nde, hırsızlık önceki gün saat 02.30 sıralarında börek satılan işyerinin yan tarafındaki camı sert cisim ile kıran başında kapüşon bulunan bir kişi içeri girdikten sonra doğrudan kameranın yanına gitti.

ÇALIP KAÇTI

Kameranın yönünü değiştiren şüpheli daha sonra içeride bulduğu dizüstü bilgisayarı çalarak gitti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

 


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