Avcılar'dan çaldıkları ciple, ilçe ilçe hırsızlık yaptılar

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:11

Parseller Mahallesi'nde 20 Ağustos Cumartesi günü Ramazan Çakır iş yerine yakın olan otoparka cipini park ettikten sonra işe gitti. Akşam ofisten çıktıktan sonra otoparka dönen Çakır, cipini park ettiği yerde bulamadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çakır, cipin 2 şüpheli tarafından çalındığını gördü. Çakır, Emniyet'e giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelilerin otomobili çalarak otoparktan ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İLÇE İLÇE DOLAŞIP HIRSIZLIK YAPTILAR

Şüpheliler çaldıkları ciple başka ilçelerdeki otomobillerden de hırsızlık yaptı. Bahçelievler'de 21 Ağustos Pazartesi günü bir otoparka gelen şüpheliler, burada da 2 aracın hayalet göstergesini çaldı.

Hırsızlar plakasını değiştirdikleri ciple dün gece saatlerinde Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir otomobilin camını kırıp, içine girdi. Araçtan bin 200 dolar ve hayalet gösterge çaldı.

Şüphelilerin Esenyurt'ta da benzer hırsızlık suçuna karıştığı iddia edildi. Bahçelievler'de otoparktan ayrıldıkları ve Beylikdüzü'nde de otomobilden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"SUÇLU DURUMA DÜŞMEKTEN KORKUYORUZ"

Cipin sahibi Ramazan Çakır, "Cip, 3 gün önce otoparktan çalındı. Bu araçla da İstanbul'un çeşitli yerlerinde hırsızlıklar yapılıyor. Cipimiz kullanılarak Bahçelievler, Esenyurt, Güngören'de başka araçları çalıyorlar. Araçların ekranlarını çalıyorlar. Bununla alakalı biz yardım bekliyoruz. Biz suçlu duruma düşmekten korkuyoruz. Aracımız kıymetli ve değerli bir araç. Beylikdüzü'nden de gelen videolar var. Bizim arabamızla gidiyorlar. Yanına yanaşıp, alıp kaçıyorlar. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Kendi imkanlarımızla baksak da çok bir şey elde edemiyoruz" dedi.