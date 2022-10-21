Yer: Avcılar... Müşteri gibi geldi, 16 bin liralık cep telefonu çaldı
İstanbul Avcılar'da müşteri gibi geldiği telefon bayisine takas yapmak istediğini söyleyen kişi 16 bin lira değerinde bir cep telefonu çaldı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Mahallesi'nde bir telefon bayisine müşteri gibi gelen hırsız, takas yapmak istediğini söyleyip, incelemek için aldığı 16 bin lira değerindeki cep telefonunu, iş yeri sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilerek çaldı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Telefon bayisi sahibi Barış Çon, hırsızlık olayıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şüphelinin bir süredir işyerine geldiğini, komşu esnafla da iletişimi olduğu için güvenini kazandığını ifade eden telefon bayisi sahibi bu nedenle ambalajındaki cep telefonunu incelemesi için vermekte sakınca görmediğini belirtti.
Şüphelinin aynı yöntemle çok sayıda işyerinden cep telefonu hırsızlığı yaptığını söyledi. Çon, güvenlik kamerası kayıtları ile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
'SİPARİŞİN GELDİ' DİYEREK UZAKLAŞTIRMIŞ
İşyerinin güvenlik kamera kayıtlarına giren hırsızlık olayında, pasaj içerisindeki telefon bayisine gelen şüpheli işyerinde ve hemen önündeki taburede 5 dakika oturarak cep telefonunu inceliyor.
Bu sırada iş yeri sahibini, sipariş ettiği malların geldiğini söyleyerek, üç ayrı girişi olan pasajın farklı bir noktasına yönlendiriyor. İşyeri sahibi Barış Çon'un uzaklaşmasından sonra, oturduğu yerden kalkan şüpheli, farklı bir pasaj kapısından uzaklaşıyor.
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