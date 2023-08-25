Yer Aydın: Baba ve oğlu, bir ton uyuşturucu ile yakalandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir arazide uyuşturucu madde yetiştiren baba ve oğlu jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken, arazide ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bir ton 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:10
Yer Aydın: Baba ve oğlu, bir ton uyuşturucu ile yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Efeler Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi’nde M.A. ve oğlu R.A. isimli şüpheli şahısların arazilerinde yetiştirdikleri kenevir bitkisinin hasadını yaparak gizledikleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, arazide keşif ve gözetleme yapılarak şüpheli şahısları beklemeye başladı.

Baba M.A. ve oğlu R.A. gece geç saatlerde bölgeyi kontrol etmeye geldikleri esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından arazide ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bir ton 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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