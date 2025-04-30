Amasya'da 'kaçak göçmen' operasyonu: TIR'da 10 kişi yakalandı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu TIR'ın dorsesinde 10 kaçak göçmen yakalandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince doğu illerinden İstanbul yönüne doğru düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir TIR durduruldu.
10 KİŞİ YAKALANDI
Aracın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 7, Pakistan uyruklu 3 olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilecek. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ü. ve İ.G hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #amasya
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