Adres: Amasya... Otomobilden 6 göçmen çıktı: 2 tutuklama

Amasya'da durdurulan otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Adres: Amasya... Otomobilden 6 göçmen çıktı: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:00

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı kentlerine kaçak göçmen taşındığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Fiziki ve teknik takip sonrası biri öncü 2 otomobil, dün akşam saatlerinde kent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada; yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 1'i bagajda 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan sürücüler Aydoğan Pehlivan ve Eren Genç tutuklandı. 


Etiketler: #amasya #otomobil

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