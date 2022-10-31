Yer: Bağcılar... Ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı
İstanbul Bağcılar'da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na (MTSAS) giren iki sürücü adayının üstünde kopya düzeneği bulundu. E-sınavda kopya çekmek isteyen adayların üstünden kulaklık, cep telefonu, kamera ve taşınabilir internet sağlayıcısı çıktı.
Bağcılar Yenimahalle'de bulunan ilkokulda dün sabah sınav merkezi yetkilileri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavına girmek isteyen iki ehliyet adayından şüphelendi.
İhbar üzerine sınav merkezine gelen polis, İ.T. ve M.Ö. isimli şüphelilerin üstünü aradı.
KOPYA DÜZENEĞİ İLE YAKALANDILAR
Yapılan aramasında, kulak, göğüs ve bel bölgelerinde kulaklık, cep telefonu, kamera ve taşınabilir internet sağlayıcısı kopya düzeneği ele geçirildi.
Kopya çekme düzeneğiyle yakalanan iki şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
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