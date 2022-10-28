Şanlıurfa'da 'ehliyet sınavı' operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

28 Ekim 2022 Cuma, 17:08

Birecik e-Sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen İ.S, İ.Ç ve A.S'nin hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üzerinde arama yaptı. Aramada, 3 kişinin üzerinde kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi.

BELGELERDE 'FARKLILIK'

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de sınav salonuna giren M.K. ve A.Ç'nin belgelerinde farklılık olduğunu tespit ederek durumu polise bildirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, 5 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.