Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kayalara çarptı: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki 6 kişi yaralandı.

DHA
25 Ekim 2022 Salı, 11:35
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kayalara çarptı: 7 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Erol G.’nin (29) kontrolünü yitirdiği 46 EB 553 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı.

Kazada sürücü Erol G. ile yanındaki Derman Ş., Engin Ç., Duygu G., Zeliha G., Yiğit G. ve Mutlu G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araç sürücüsü Erol G.'nin ehliyetinin bulunmadığı ve 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi.


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