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Yer: Batman... Evinin önünde beklerken, kavgada ateşlenen silahla başından vuruldu: 2 gözaltı

Yer: Batman... Evinin önünde beklerken, kavgada ateşlenen silahla başından vuruldu: 2 gözaltı

28.06.2026 12:32:00
Güncellenme:
DHA
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Yer: Batman... Evinin önünde beklerken, kavgada ateşlenen silahla başından vuruldu: 2 gözaltı

Batman'da Hasan Aydın (27) evinin önünde beklerken iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı bildirildi.
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İluh Mahallesi Yaşam Caddesi'nde dün akşam saatlerinde husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlardan biri, evinin önünde bekleyen Hasan Aydın'ın başına isabet etti.

İhbarla adrese sağlık ve polis edibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aydın, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

2 GÖZALTI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, kavganın yaşandığı bölgede 1 boş kovan, 1 dolu fişek bulundu. Olayla ilgili F.S. ile M.S.Ş. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Ş.Ş. ile Y.Ş.’nin de arandığı bildirildi. 

İlgili Konular: #kavga #silah