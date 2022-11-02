Yer: Beşiktaş... Yokuş çıkarken kayan otomobil, bina duvarına çarptı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:22

Abbasağa Mahallesi Tabakçı Hüseyin Sokak’ta 1 Kasım Salı saat 21.00 sıralarında; 34 HV 8491 plakalı otomobil ile yokuş yukarı çıkan Özlem Kurtoğlu, yolun bitiminde sola döneceği sırada önüne bir başka otomobil çıkınca frene bastı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Kurtoğlu, yolun açılmasının ardından gaza bastığı sırada otomobili kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Yokuş aşağı, geri geri giden otomobil bir binanın giriş katındaki daire duvarına çarparak durabildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Sürücü Kurtoğlu, kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin çarptığı duvarın bir kısmı ile pencere demiri dairenin salonuna doğru yıkıldı. Kaza sırasında dairede kimsenin olmaması olası bir facia yaşanmasını önledi.

SÜRÜCÜ EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil çekici ve yurttaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü Özlem Kurtoğlu ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.