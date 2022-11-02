Yer: Beşiktaş... Yokuş çıkarken kayan otomobil, bina duvarına çarptı
Beşiktaş’ta, yokuş yukarı çıkan sürücünün kontrolü kaybetmesi sonrası kayan otomobil, bir binanın girişindeki daire duvarına çarptı. Duvar ile daire penceresinin yıkıldığı kaza sırasında içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Abbasağa Mahallesi Tabakçı Hüseyin Sokak’ta 1 Kasım Salı saat 21.00 sıralarında; 34 HV 8491 plakalı otomobil ile yokuş yukarı çıkan Özlem Kurtoğlu, yolun bitiminde sola döneceği sırada önüne bir başka otomobil çıkınca frene bastı.
KONTROLDEN ÇIKTI
Kurtoğlu, yolun açılmasının ardından gaza bastığı sırada otomobili kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Yokuş aşağı, geri geri giden otomobil bir binanın giriş katındaki daire duvarına çarparak durabildi.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Sürücü Kurtoğlu, kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin çarptığı duvarın bir kısmı ile pencere demiri dairenin salonuna doğru yıkıldı. Kaza sırasında dairede kimsenin olmaması olası bir facia yaşanmasını önledi.
SÜRÜCÜ EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil çekici ve yurttaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü Özlem Kurtoğlu ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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