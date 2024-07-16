Yer: Bursa... İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:34

Güncelleme: 16.07.2024 - 10:47

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi‘nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavga eden 2 grup, saniye saniye kameraya yansıdı.