Yer: Bursa... İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü!

Bursa’da 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:34
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Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi‘nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavga eden 2 grup, saniye saniye kameraya yansıdı.


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