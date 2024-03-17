Yer Denizli... Yamaç paraşütü sırasında yere çakılan 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Denizli’de 1,5 ay önce yamaç paraşütü yaptığı esnada yere çakılan 24 yaşındaki Ege Su Arslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde 1,5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ege Su Arslan (24), Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pistinden yamaç paraşütü yapmak için tek başına atlayış gerçekleştirdi.
Atlayıştan kısa süre sonra hakimiyeti kaybeden 24 yaşındaki kadın yere çakıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.
1,5 aydır yoğun bakımda tedavi altına bulunan Arslan, bugün yaşamını yitirdi. Doktorlarının tüm çabalarını sonuçsuz kaldığı Arslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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