Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:43

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:44

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmeye çalışan hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20’si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı.