Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 20’si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:43

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmeye çalışan hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20’si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı.


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