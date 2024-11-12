Yer Esenyurt… Birlikte yaşadığı kadının evini silahla bastı: 3. kattan atlayan kişi öldü!

Esenyurt'ta C.K., birlikte yaşadığı N.B'nin kendisini aldattığı düşünerek yaşadıkları eve elinde silahla geldi. O sırada evde bulunan S.A. kaçmak isterken apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan S.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yer Esenyurt… Birlikte yaşadığı kadının evini silahla bastı: 3. kattan atlayan kişi öldü!
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DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 19:30

Olay, 6 Kasım Çarşamba günü Selahattin Eyyubi Mahallesi 1549 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. (37) ile N.B (34) 8 yıldır birlikte yaşıyordu. 

Seyyar satıcılık yapan C.K. işe gitme bahanesiyle çıktığı eve kısa bir süre sonra elinde silahla geri döndü ve aldatıldığı gerekçesiyle kapıya defalarca tekme attı. 

Bu sırada evde bulunan S. A. (44) 3'üncü kattan kaçmak isterken bahçeye düştü. C.K., elinde silahla evdeki kişiyi ararken, S.A.'nın apartman boşluğunda hareketsiz yattığını gördü. 

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken C.K. ve N. B. gözaltına alındı. 

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #Esenyurt #erkek

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