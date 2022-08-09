Yer: Esenyurt... Hırsızlık yaparken yakalanınca, kavga çıkardılar

09 Ağustos 2022 Salı, 09:49

Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir züccaciyede, 6 Ağustos cumartesi günü biri kadın 3 şüpheli, kamyonetle geldikleri işyerinin, dışarıda bulunan döşeklerini araca yüklemeye başladı. Komşu iş yerinin sahipleri, kendi malları gibi yükleme yapan şüphelileri görünce dışarı çıkıp, ne yaptıklarını sordu.

Bu sırada kamyon kasasındaki malları gören işyeri sahipleri, hırsızlara engel olmak istedi. Hırsızlık şüphelileri ile mal sahibi arasında tartışma çıktı. Mal sahibinin üzerine yürüyen şüpheliler, kamyona binip gitmek istedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çevredekilerin de yardımıyla çalınan ürünleri geri alan mal sahibi, şüphelilerin gitmesine izin verdi. İşyeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"MALLARI PATIR PATIR İÇERİYE ATMAYA BAŞLADI"

Hırsızlığı fark edip müdahale eden İbrahim Yıldırım, "Kamyonetle buraya geldiler. Kasa tarafını buraya doğru çevirdi. İçeride de bir tane çocuk var. Çocuk malları patır patır içeriye atmaya başladı. Ben de görünce müdahale ettim. Malları ellerinden aldık. Bu ilk sefer değil, hep oluyor" ifadelerini kullandı.

"6 YILDIR ESNAFIM ARACIMI HİÇBİR ZAMAN YAŞATIRIP, BÖYLE MAL YÜKLEMEDİM"

Hırsızlık girişiminin olduğu iş yerinin sahibi Mahmut Gürbüz, "Esenyurt'ta 3-4 mağazamız var. Sürekli hırsızlarla karşı karşıyayız. Yakaladığımız takdirde can güvenliğimiz ile tehdit ediliyoruz. Bıçak çekiyorlar. Ben burada 6 yıldır esnafım, aracımı hiçbir zaman böyle yanaştırıp, böyle mal yüklemedim. Adamlar gönül rahatlığı ile mallarımı yüklemeye başlamışlar. Yakaladığımız zaman da benim elemanlarıma bıçak ve sopa gösteriyorlar. O gün personelimiz yakalamamış olsa, bütün mallarımızı götürürlerdi" dedi.