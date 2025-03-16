Yer Esenyurt... Kadını takip eden şahsa meydan dayağı!
İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, sokakta tanımadığı kadını takip ettiği gerekçesiyle mahalleli tarafından durdurularak darp edildi. Polisin gelmesiyle karakolda son bulan olay ise kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre bir şahıs, sokakta yürüyen ve tanımadığı bir kadını takip etmeye başladı. Bir süre sonra durumu fark eden kadın, şahsa tepki gösterdi.
İkili arasında yaşanan tartışmayı fark eden mahalle sakinleri, olaya müdahale etti.
Şahsı durdurarak darp eden mahalleli, polisin gelmesiyle adamı polis ekiplerine teslim etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Gece kulubünde büyük facia
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- Şüphelinin ifadesinde 'Sabiha Gökçen' ayrıntısı
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- 6 bin ailenin geçim kaynağı