Yer Esenyurt... Kadını takip eden şahsa meydan dayağı!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:28

Güncelleme: 16.03.2025 - 12:35

Olay, dün Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre bir şahıs, sokakta yürüyen ve tanımadığı bir kadını takip etmeye başladı. Bir süre sonra durumu fark eden kadın, şahsa tepki gösterdi.

İkili arasında yaşanan tartışmayı fark eden mahalle sakinleri, olaya müdahale etti.

Şahsı durdurarak darp eden mahalleli, polisin gelmesiyle adamı polis ekiplerine teslim etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

