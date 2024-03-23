Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla otururken yakalayınca ortalığı birbirine kattı...
Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir kadın kocasını okey masasında başka bir kadınla gördü. Kocasının bu durumuna sinirlenen kadın, olay yerinde kavga çıkardı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlara şahit olan yurttaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
İstanbul Esenyurt'ta kocası başka bir kadınla okey masasında gören kadın, öfkeden deliye döndü.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda kadın önce kocasına daha sonra da yanındaki kadına saldırdı.
"ABLAM DAHA İYİSİ YAPILAMAZDI"
Çevredeki yurttaşlar ise olan biteni şaşkınlıkla izledi.
Sosyal medyada gündem olan videonun altına "Sadık kalamayacaksanız evlenmeyin kardeşim", "Seni seviyorum demenin en güzel şekli", "Kulağım çınladı lan", "İyi oldu en azından hesaptan yırttı", "Ablam daha iyisi yapılamazdı" şeklinde yorumlar yapıldı.
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