Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla otururken yakalayınca ortalığı birbirine kattı...

Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir kadın kocasını okey masasında başka bir kadınla gördü. Kocasının bu durumuna sinirlenen kadın, olay yerinde kavga çıkardı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlara şahit olan yurttaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:40
Abone Ol google-news

İstanbul Esenyurt'ta kocası başka bir kadınla okey masasında gören kadın, öfkeden deliye döndü.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda kadın önce kocasına daha sonra da yanındaki kadına saldırdı.

"ABLAM DAHA İYİSİ YAPILAMAZDI"

Çevredeki yurttaşlar ise olan biteni şaşkınlıkla izledi.

Sosyal medyada gündem olan videonun altına "Sadık kalamayacaksanız evlenmeyin kardeşim", "Seni seviyorum demenin en güzel şekli", "Kulağım çınladı lan", "İyi oldu en azından hesaptan yırttı", "Ablam daha iyisi yapılamazdı" şeklinde yorumlar yapıldı.

 


Esenyurt haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt'ta sürücü kursu aracı kaza yaptı: Eğitmen öldü, 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta sürücü kursu aracı kaza yaptı: Eğitmen öldü, 2 kişi yaralandı
İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum! ORC Araştırma'dan Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan anketi...

İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum! ORC Araştırma'dan Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan anketi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı

Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı

Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı
Hakan Bayrakçı 'İmamoğlu önde' dedi, Ahmet Hakan Coşkun MHP'nin hedefi oldu

Hakan Bayrakçı 'İmamoğlu önde' dedi, Ahmet Hakan Coşkun MHP'nin hedefi oldu
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor

Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Mersin’de korkunç olay: Bir kişi aracında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Mersin’de korkunç olay: Bir kişi aracında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu