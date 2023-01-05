Ukrayna istihbaratından Rusya iddiası: Cesetleri siper için kullanıyorlar

05 Ocak 2023 Perşembe, 13:48

Ukrayna'daki Rus birliklerinin, Ukraynalı askerlerin saldırılarından korunmak için "çürüyen ceset yığınlarını kullanarak siperler ördüğü" iddia ediliyor.

ABC News'e konuşan Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Kyrylo Budanov, Aralık ayında Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk'teki Bakhmut bölgesini ziyaret ettiğini söyledi.

Kyrylo Budanov, "Askerler bana bir filmlerde görebileceğiniz gibi cesetlerin yığıldığı bir bölümü gösterdiler. Açık alanda çürüyen yüzlerce ceset var, yer yer derme çatma duvarlar gibi diğer cesetlerin üzerine yığılmışlar, Rus birlikleri bu alana saldırdığında bu cesetleri siper olarak, kalkan gibi kullanıyorlar. Ama işe yaramıyor, orada gerçekten ceset tarlaları var" dedi.

Budanov, çatışmaların yakın zamanda biteceğini düşünmediğini, Mart ayında çatışmaların daha da şiddetlenmesini beklediğini belirterek, "İşte o zaman bölgelerin kurtarıldığını ve Rusya'nın nihai yenilgiye uğratıldığını göreceğiz. Bu, Kırım'dan Donbas'a kadar tüm Ukrayna'da gerçekleşecek. Hedefimiz bu ve bunu başaracağız, 1991 sınırlarına geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın artık dünya için "askeri bir tehdit" olmadığını, sadece bir "masal" olarak anılacağını belirten Budanov, "Herkese nükleer sopa sallayan ve tehditler savuran terörist bir ülke. Kitle imha silahlarını kontrol etmeye etik ya da siyasi olarak hakkı olan bir ülke değildir" diye konuştu.