Otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye öldü
Aksaray’da otomobille çarpışan motosikletli kurye Mehmet Efe Altan (22) yaşamını yitirdi.
Feci kaza, dün saat 20.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 50'nci Cadde de meydana geldi.
Pizzacıda kurye olarak çalışan Mehmet Efe Altan idaresindeki 68 ACU 239 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ali Kağan K. yönetimindeki 06 AD 5986 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altan yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ali Kağan K. gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- İş insanının hapsi isteniyor!
- Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı
- ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi