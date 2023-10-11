Otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye öldü

Aksaray’da otomobille çarpışan motosikletli kurye Mehmet Efe Altan (22) yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 07:39
Otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye öldü
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Feci kaza, dün saat 20.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 50'nci Cadde de meydana geldi.

Pizzacıda kurye olarak çalışan Mehmet Efe Altan idaresindeki 68 ACU 239 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ali Kağan K. yönetimindeki 06 AD 5986 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altan yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ali Kağan K. gözaltına alındı.

 


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