Motokurye cinayeti davasında karar açıklandı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 14:14

Güncelleme: 27.09.2023 - 14:14

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda motokuryelik yapan Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Etlik semtinde, yol vermeme tartışması yaşadığı 3 kişinin saldırısına uğradı. Bıçakla yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samet Özgül'ü bıçaklayan Halil İbrahim Demirci ile babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Halil İbrahim Demirci tutuklanırken, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında sanıklar hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye yardım' suçlarından dava açıldı.

“HER GÜN DİRİLİP TEKRAR ÖLÜYORUM”

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıklar ile taraf avukatları ve Samet Özgül'ün yakınları katılırken; birçok motokurye de duruşma salonunun önünde bekledi. Son sözleri sorulan sanıklardan Halil İbrahim Demirci, "Hayatım boyunca hiç pişman olmadığım kadar pişmanım. Bir annenin oğlunun ölümüne vesile oldum. Gönlüm yanıyor, ben her gün dirilip, tekrar ölüyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise beraatlerini talep etti.

“EN AZINDAN BAŞKA İNSANLARA ZARAR VEREMEYECEKLER”

Mahkeme, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet, tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 12'şer yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıkların tutuklanmasına hükmedildi.

Kararın ardından müşteki avukatları ve Samet Özgül'ün yakınları, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Samet Özgül'ün kız kardeşi Berna Özgül, "Aile olarak 'içimize su serpildi' diyemeyeceğim; ama en azından bu mahluklar dışarıda gezemeyecek ve başka insanlara zarar veremeyecek" dedi.