Yer: Hatay... Kumar oynarken suçüstü yakalandı, savunması pes dedirtti

Hatay’da kumar oynayan 3 şahsa toplamda 27 bin 741 TL para cezası uygulandı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsın, ’şimdi geldim’ diyerek kendini savunması ise kameraya yansıdı.

Yer: Hatay... Kumar oynarken suçüstü yakalandı, savunması pes dedirtti
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:17

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler İskenderun Savaş Mahallesi’ndeki kıraathanede 3 şahsın kumar oynadığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında masadaki 2 bin TL para ve 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı.

"ŞİMDİ GELDİM..."

Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsın, ’şimdi geldim’ diyerek kendini savunması ise kameraya yansıdı.

Olayla ilgili iş yeri işletmecisi Y.E. hakkında yasal işlem yapılırken, kumar oynayan ve ’yeni geldim’ diyerek kendini savunan şahıslara toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı


Etiketler: #KUMAR #hatay

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