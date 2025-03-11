Yalova'da işletmelere 'kumar' baskını: 13 kişiye birden ceza yağdı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:44

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:45

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-7 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 3 işletmede kumar oynatıldığı tespit edildi.

CEZA YAĞDI

İşletme sahipleri hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, aralarında yine iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 13 kişiye, toplamda 120 bin 211 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynatılan işletmeler geçici süreyle kapatıldı.