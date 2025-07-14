Yer Iğdır... Kadını 2. kattan attı, kayıplara karıştı!

Olay dün akşam Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası apartmanın 2. katındaki merdiven boşluğundan aşağı atıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Şans eseri beton zemine çakılmadan 1. kat seviyesinde duran kadın, hayatta kaldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının iki ayağında kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

ZANLI ARANIYOR

Kadına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı olay sonrası kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.