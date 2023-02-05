Yer İstanbul... Bir grup çocuk yoldan geçenlere saldırdı!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 10:02

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 10:02

Arnavutköy’de bir grup çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yürüyen başka bir çocuğa ve kadına saldırdı.

Yaklaşık 10 yaşlarında olan 8-9 çocuğun grup halinde çocuğa ve yanındaki kadına tekme ve yumruklar ile saldırdığı utanç verici anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, çocukların saldırdıktan sonra “yol al, yol” diye bağırarak hızla kaçtığı görüldü.