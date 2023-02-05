Yer İstanbul... Bir grup çocuk yoldan geçenlere saldırdı!

İstanbul Arnavutköy’de bir grup çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde ilerleyen başka bir çocuğa ve kadına saldırdı. 8-9 çocuğun diğer kişilere saldırdığı ve sonrasında kaçtığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 10:02
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Arnavutköy’de bir grup çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yürüyen başka bir çocuğa ve kadına saldırdı.

Yaklaşık 10 yaşlarında olan 8-9 çocuğun grup halinde çocuğa ve yanındaki kadına tekme ve yumruklar ile saldırdığı utanç verici anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, çocukların saldırdıktan sonra “yol al, yol” diye bağırarak hızla kaçtığı görüldü. 

 


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