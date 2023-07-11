Yer: İstanbul... Kadın iç çamaşırlarını çaldı, anbean kaydedildi

Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:30

Güncelleme: 11.07.2023 - 09:30

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bir apartmanda bahçeye kuruması için asılan çamaşırların olduğu yere sabah saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi geldi.

İpe asılmış olan onlarca çamaşır içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yönelen kişi, 3 parça kadın iç çamaşırını eline aldı.

Asılan çamaşırları bir kez daha baştan sona kontrol eden şüpheli, yanına aldığı çamaşırları elindeki poşete koyup olay yerinden uzaklaştı.

"SAPIKÇA BİR DÜŞÜNCE"

Sabah saatlerinde bahçeden gelen seslerden şüphelenen bina sakinleri bahçeyi kontrol etti. Daha sonra da güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine olay ortaya çıktı.

Binada oturan Bilal Dönmez yaşadığı olayı anlattı.

Komşusunun kendisini uyardığını ifade eden Dönmez, "Sabah saat 6 buçukta komşum beni aradı, binanın yan tarafından bir ses geldiğini söyledi. Bir bakar mısın diye sordu. Ben aşağı indiğimde ilk etapta bir şey göremedim. Çamaşırlara, motosikletlere baktım herhangi bir şey fark etmedim. Daha sonra olayı anlamak için kameralara baktık. Bir şahsın girdiğini, kurutma amaçlı asılan çamaşırların içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yöneldiğini gördük. Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin tespit edilip yakalanmasını istiyorum. Aileme bu ciddi durumu çok fazla yansıtmak istemedim ama normal bir şey değil. İhtiyacı olan birisi gelip buradan sadece kadın iç çamaşırını seçmez. Bu sapıkça bir düşünce. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir. O yüzden bu insanların sokakta rahatça dolaşmaması lazım" diye konuştu.

"BU DURUM BİZİ AİLE OLARAK DERİNDEN ETKİLEDİ"

Aynı binada yaşayan ve çamaşırları kuruması için önceki gece ipe asan Tanju Kuloğlu da "Gece vakti çamaşırları kendim astım. Sabah kalktığımızda bacanağımla kamera kayıtlarını incelemeye karar verdik. Normal değil sapıkça bir yaklaşım. Bu durum bizi aile olarak derinden etkiledi. Bu durumun başkasının başına gelmemesi için, daha kötü sonuçlar doğurmaması için bu konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.