Yer: İstanbul... Tramvayda tehlikeli yolculuk

İstanbul'da Beyoğlu ve Fatih'te tramvaya tutunup yolculuk yaparak hayatlarını tehlikeye atan çocuklar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:26
Yer: İstanbul... Tramvayda tehlikeli yolculuk
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Beyoğlu Kabataş'ta iki çocuk hızla giden tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Çocuklardan birinin tramvay kapısına, diğerinin de arka cama tutunduğu dikkat çekti.

DİKİZ AYNASINA OTURDU

Fatih'te ise 15 yaşlarında bir çocuk, tramvayın dikiz aynasına oturarak yolculuk yaptı.

Cep telefonu ile kendisini görüntüleyen sürücüyle de konuşan çocuğun, rahat tavırları dikkat çekti.


İstanbul tramvay Yolculuk

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