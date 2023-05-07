Yer İzmir... 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

İzmir'de yaşanılan tartışma sonrası silahla vurulan 19 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 12:48
Yer İzmir... 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 686/4 sokakta kimliği belirlenemeyen bir kişiyle arasında tartışma çıkan Erkan Karakaya, tartışma sonrası tabancayla vurularak yaralandı.

Karakaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karakaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karakaya'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 



İlgili Haberler

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
İş insanına ofisinde silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

İş insanına ofisinde silahlı saldırı: Hayatını kaybetti
Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı

Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı

En Çok Okunan Haberler