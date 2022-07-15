Yer: İzmir... Evden resmen cephanelik çıktı!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.G. tutuklandı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:06
Yer: İzmir... Evden resmen cephanelik çıktı!
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Yenimahalle'de yaşayan fabrika işçisi F.G.'nin evinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Aliağa Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ve koordinesindeki il ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, şüphelinin adresine dün operasyon yaptı.

ÇOK SAYIDA SİLAHA EL KONULDU

Evdeki aramada 1'i otomatik çeşitli çapta 11 tabanca, 2 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 27 bıçak, 1 balta, 1 satır, 1 susturucu, 1 kelepçe, 1007 mermi ile telsiz, sahte polis plaketi ve polis rozetleri ele geçirildi. F.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen F.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İzmir Aliağa İşçi silah
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