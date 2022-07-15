Silahlı kavgada, 'yoldan geçen' kişi vuruldu: 3 gözaltı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen A.E. (57), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliye mahalleli tepki gösterdi.
Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yoldan geçen A.E., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı, 2 işyerine de kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak önlem aldı. Yaralı A.E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan tespit etti. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, bir binanın çatısında şüphelilere ait olduğu belirlenen 5 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Tabanca ve mermiler, incelenmek üzere Emniyet'e götürüldü.
Polis ekipleri tarafından zırhlı araca bindirilen şüphelilere mahalleli tepki gösterdi. Yaralı A.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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