Yer: Kağıthane... Yokuştan kayan kamyonu durdurmak istedi, 5 metreden düştü!

Kağıthane Merkez Mahallesi Karameşe Sokak'ta, şoförünün çalışır halde bıraktığı 34 GGP 186 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.

Bu sırada aydınlatma direğine çarpan kamyon elektrik tellerini kopardı. Hafriyat kamyonunun bina boşluğuna düşmesini kaldırımdaki kokuluklar engelledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hareket ettiği sırada kapısını açarak araca binen şoför kamyonu durdurmak istedi; ancak hareket eden kamyonun kapısıyla aydınlatmne direğine arasında sıkıştı ardında da yaklaşık 5 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan hafriyat kamyonu şoförü Selçuk Aydın (56) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafriyat kamyonunun yokuştan kayarak kaldırıma çıktığı ardından aydınlatma direğine çarptığı anlar görülüyor.

Şoförün kamyonu durdurmaya çalıştığı sırada hayatını kaybettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.