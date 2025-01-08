Fatih'te sokak ortasında dehşet anları: Husumetlisini silahla yaraladı!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:08

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:44

Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde aralık ayında gece saatlerinde, O.G. ile M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple husumet bulunuyordu.

Şüpheli O.G., M.K. kuafördeyken dışarı çağırıp silahla art arda ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada sokak üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca buldu.

Ekiplerin O.G.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan şüpheli O.G.'nin, 44 'TCK 191', 'açıktan hırsızlık', 'tehdit hakaret', 3 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli O.G.'nin sokağa gelerek, M.K.'yı dışarı çağırdığı ve ardından art arda ateş ettiği görülüyor.