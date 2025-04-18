Yer: Kayseri... Otobüs şoförü olan eşini yanağından öpen kadına bir yolcu tepki gösterdi: 'Sevişme yeri mi burası?'

Kayseri'de, otobüs şoförü olan eşini yanağından öpen kadına bir kişi "Sevişme yeri mi burası" diyerek tepki gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.

Yer: Kayseri... Otobüs şoförü olan eşini yanağından öpen kadına bir yolcu tepki gösterdi: 'Sevişme yeri mi burası?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:55

Kayseri’de otobüs şoförü olan eşini uğurlarken öpen kadına bir yolcu "Sevişme yeri mi burası?" sözleriyle tepki gösterdi.

Şoförün eşi "Nikah defterini getireyim mi?" sözleriyle kadına tepki gösterdi.

"NİKAH DEFTERİNİ GETİREYİM Mİ?"

Kayseri'de toplu taşımada seyahat eden bir kadın yolcu, aynı otobüsteki eşini öperek uğurladı. Yolcular arasında bulunan bir kadın, "Sevişme yeri mi burası?" dedi, "Kocam be" yanıtını alınca "Nereden kocanız?" diye sordu.

Şoförün eşi, "Nikah defterini getireyim mi?" dedi, kadın, "Etik mi yaptığınız?" sözleriyle tacizini sürdürdü.


Etiketler: #belediye otobüsü #otobüs

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